Der Handel in Asien ist heute früh von Gewinnmitnahmen auf der gesamten Breite geprägt. Nahezu alle wichtigen Benchmarks liegen im Minus. Einzig und allein Tokio stemmt sich gegen den negativen Trend. Die schwachen Vorgaben aus dem Asien-Handel übertragen sich auch auf die Stimmung in Europa. Der DAX-Future wird vor Eröffnung der europäischen Vorbörse -0,21 % tiefer bei 15.214 Punkten gesehen. Der S&P 500 Future ist nahezu unverändert. Nur der Nasdaq-Future legt um 0,20 % auf 13.773 Punkte zu.Anzeige:Frankfurt nahm am Donnerstag die positive Stimmung nach den Fed-Minutes und der Rede von Powell auf. Alle wichtigen deutschen Benchmarks konnten sich verbessern, wobei der TecDAX mit einem Plus von 0,88 % auf 3.475,45 Punkte die Liste der Gewinner anführte und wieder den Anschluss mit den restlichen Indizes suchte. Auch der MDAX performte stark und konnte 0,45 % höher bei 32.632,03 Punkten schließen. Der DAX (+0,17 %) und der SDAX (+0,12 %) konnten sich nur leicht verbessern.

