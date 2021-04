Der Goldpreis legte in dieser Woche merklich zu und konnte zurück an die markante Hürde aus Sommer und Ende 2020 zulegen. Damit deutet sich seit den Jahrestiefs nun eine eindeutige zweite Kaufwelle beim Gold-Future an. Insgesamt zeigt die Unterstützung um 1.700 US-Dollar, die zuletzt ausgiebig getestet wurde, volle Wirkung und könnte den Goldpreis weiter vorantreiben. Allzu große Hoffnungen auf eine ausgedehnte Rallye ...

