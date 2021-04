Vancouver (British Columbia), 9. April 2021. Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS, FWB: 47A1) ("Kingman" oder das "Unternehmen") freut sich, den Erhalt der Analyseergebnisse für das Bohrloch MH-04 bekannt zu geben, das in einer Tiefe von 882 Fuß (268,9 Meter) und einem Winkel von minus 70 Grad zur Horizontalen während des Phase-1-Bohrprogramms beim unternehmenseigenen Vorzeige-Goldprojekt Mohave in der Nähe von Kingman im US-Bundesstaat Arizona gebohrt wurde. Das Phase-1-Bohrprogramm umfasste fünf Bestätigungsbohrlöcher, um sowohl die Beschaffenheit als auch die Gehalte historischer Mineralisierungen und der Abbauarbeiten bei der vormals produzierenden Mine Rosebud zu verifizieren.

Bohrloch MH-04 durchschnitt im Vergleich zu den anderen Bohrlöchern einen breiteren Mineralisierungshof, der innerhalb einer brekziösen und sulfidreichen, in Diabas enthaltenen Zone zwischen 377 und 383 Fuß (114,9 und 116,7 Meter) konzentriert war. Die Ergebnisse in diesem 6 Fuß (1,8 Meter) Intervall, welcher eine wahre Mächtigkeit von 1,25 Fuß hatte, wiesen einen Durchschnittsgehalt von 6,76 Gramm Gold und 26,3 Gramm Silber pro Tonne auf, wobei mehrere Intervalle hervorzuheben sind, einschließlich überdurchschnittlich hoher Analyseergebnisse von 20,3 Gramm Gold und 36,4 Gramm Silber pro Tonne zwischen 379 und 380 Fuß (115,5 und 115,8 Meter) sowie 10,1 Gramm Gold und 34,7 Gramm Silber pro Tonne zwischen 380 und 381 Fuß (115,8 und 116,1 Meter), die in den Sulfidbrekzien mit äußerst geringer Eisenoxidation konzentriert waren, was darauf hinweist, dass die Sulfide wahrscheinlich das vorherrschende Gold in der Mineralogie enthalten.

Abb. 1: Hydrothermale Sulfidbrekzien, in denen 20,3 g/t bzw. 10,1 g/t Au durchschnitten wurden

"Der Umfang der Alteration, die Gesamtlänge des Abschnitts, die reichhaltigen Mengen an Sulfiden sowie die gleichzeitigen Gold- und Silbergehalte in und im Umfeld dieser bedeutsamen Intervalle sind insofern faszinierend, als sie nun in mehreren Bohrlöchern mit ähnlichen Ergebnissen durchschnitten und vorgefunden wurden", sagte Brad Peek, M.Sc., CPG, qualifizierte Person (Qualified Person) für das Projekt Mohave.

Abb. 2: Zusammenfassung der Gold- und Silber-Analyseergebnisse von MH-04

"Die Bestätigungs- und Explorationsbohrungen des Phase-1-Bohrprogramms übertreffen weiterhin die Erwartungen von Kingman Minerals Ltd. und der Crew, da die Gold- und Silbergehalte in den Proben nachgewiesen wurden und interessante geologische Beobachtungen gemacht wurden, die auf größere Erzlagerstätten hinweisen. Diese durchschnittenen Sulfidbrekzien und auffälligen Alterationsstrukturen verdeutlichen das beträchtliche Potenzial für weitere Beschreibungen und Entdeckungen im Konzessionsgebiet", sagte Christopher Seligman, B.Sc., MAusIMM CP(Geo), Senior Geologist von Dahrouge Geological Consulting USA Ltd. aus Denver im US-Bundesstaat Colorado sowie qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, der die technischen Arbeiten während des Phase-1-Bohrprogramms geleitet hat.

Die Proben wurden im Eilverfahren an die Firma Skyline Assayers & Laboratories, mit Sitz in Tucson (Arizona), zur Gold- und Silberanalyse übersandt. Bei der Bestimmung des Goldgehalts kam die von Skyline entwickelte FA-1-Methode (Flammprobe/Atomabsorption (Geochem), 5 - 5.000 ppb, 30 g-Aliquot, gravimetrische Analyse bei Überschreitungen der Grenzwerte) und bei der Bestimmung des Silbergehalts die FA-8-Methode (Königswasser/Atomabsorption (Geochem)) zur Anwendung.

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Brad Peek, M.Sc., CPG, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 in Bezug auf Kingman Minerals Ltd. und das Projekt Mohave ist, geprüft und genehmigt.

Über Kingman

Kingman Minerals Ltd. befasst sich zurzeit mit der Edelmetallexploration und hat das Ziel, bestehende Mineralkonzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Gebieten von Nordamerika zu erwerben und auszubauen.

Das Projekt Mohave (das "Projekt") liegt in den Music Mountains in Mohave County (Arizona) und besteht aus 71 Erzgangschürfrechten (Lode Claims), die auch die ehemals produzierende Mine Rosebud ("Rosebud") umfassen. In den 1880ern wurden in dem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt und hauptsächlich in den späten 1920ern und 1930ern abgebaut. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Schacht sowie Stollen, Schächte und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß.

