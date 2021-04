Gold hat im März ein Doppeltief ausgebildet und versucht jetzt den Ausbruch über einen markanten Widerstand. Wird damit die Trendwende in der Konsolidierung eingeleitet? Nach dem Husarenritt im letzten Frühling und Sommer, der Gold auf ein neues Allzeithoch bei 2.075 US-Dollar befördert hat, hat das Edelmetall eine Konsolidierung gestartet, in deren Rahmen der Kurs in der Spitze um knapp 20 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...