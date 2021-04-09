The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.04.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.04.2021
ISIN Name
KYG2119Q1091 CHIN.ELEC.OPT.VAL.U.H.CO.
BMG942051043 WAI KEE HLDGS LTD HD-,10
KYG2161A1195 CHINA STARCH HLDGS TT
KYG215A01058 CHINA SUNS.PAPER HD -,10
CA44923T8683 IBC ADVANCED ALLOYS CORP.
KYG869171044 TA YANG GRP HLDGS HD-,10
KYG888311134 TIANGONG INTL CO.DL-,0025
KYG7395Y1061 JIAHUA STORES HLDGS LTD.
KYG6141X1079 MING FAI INTL HLDG.HD-,01
JP3331600001 RAIZNEXT CORP.
KYG8884H1092 TIANLI HLDGS GRP CO.
KYG9341C1050 VESTATE GP HOLDINGS LTD
US00287YAU38 ABBVIE 16/21
FR0013332970 URW 18/21 MTN
XS0541140793 CZECH REP. 10/21 MTN
US50066RAA41 KOREA NAT. OIL 16/21 REGS
XS1394911496 BBVA SA 16/UND. FLR
XS1394181157 ASB FIN.(LDN) 16/21 MTN
US44644AAD90 HUNTINGTON NATL BK 2021
XS1055536251 SPBK 1 SR-BK 14/21 MTN
USG91703AJ00 UBS GROUP 16/21 FLR
DE000NLB62D7 NORDLB IS.S.1376 VAR
CH0100128351 EIB EUR. INV.BK 09-21
DE000DDA0YR4 DZ BANK IS.A1331
RU000A0JREQ7 RUSSIAN FED. 11-21
XS1395036947 JYSKE BK 16/21 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.04.2021
ISIN Name
KYG2119Q1091 CHIN.ELEC.OPT.VAL.U.H.CO.
BMG942051043 WAI KEE HLDGS LTD HD-,10
KYG2161A1195 CHINA STARCH HLDGS TT
KYG215A01058 CHINA SUNS.PAPER HD -,10
CA44923T8683 IBC ADVANCED ALLOYS CORP.
KYG869171044 TA YANG GRP HLDGS HD-,10
KYG888311134 TIANGONG INTL CO.DL-,0025
KYG7395Y1061 JIAHUA STORES HLDGS LTD.
KYG6141X1079 MING FAI INTL HLDG.HD-,01
JP3331600001 RAIZNEXT CORP.
KYG8884H1092 TIANLI HLDGS GRP CO.
KYG9341C1050 VESTATE GP HOLDINGS LTD
US00287YAU38 ABBVIE 16/21
FR0013332970 URW 18/21 MTN
XS0541140793 CZECH REP. 10/21 MTN
US50066RAA41 KOREA NAT. OIL 16/21 REGS
XS1394911496 BBVA SA 16/UND. FLR
XS1394181157 ASB FIN.(LDN) 16/21 MTN
US44644AAD90 HUNTINGTON NATL BK 2021
XS1055536251 SPBK 1 SR-BK 14/21 MTN
USG91703AJ00 UBS GROUP 16/21 FLR
DE000NLB62D7 NORDLB IS.S.1376 VAR
CH0100128351 EIB EUR. INV.BK 09-21
DE000DDA0YR4 DZ BANK IS.A1331
RU000A0JREQ7 RUSSIAN FED. 11-21
XS1395036947 JYSKE BK 16/21 MTN
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