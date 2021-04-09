Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 09.04.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 660 internationalen Medien
Super Gelegenheit! 4.000%-Kandidat mit letzter Gelegenheit vor dem Big Bang!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 888444 ISIN: BMG942051043 Ticker-Symbol: WKH 
Frankfurt
09.04.21
08:20 Uhr
0,436 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
WAI KEE HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WAI KEE HOLDINGS LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,4400,47810:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CHINA ELECTRONICS OPTICS VALLEY UNION
CHINA ELECTRONICS OPTICS VALLEY UNION HOLDING CO LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CHINA ELECTRONICS OPTICS VALLEY UNION HOLDING CO LTD0,035+1,45 %
CHINA STARCH HOLDINGS LTD0,0140,00 %
CHINA SUNSHINE PAPER HOLDINGS CO LTD0,162-13,37 %
IBC ADVANCED ALLOYS CORP0,175+25,90 %
JIAHUA STORES HOLDINGS LTD0,0120,00 %
MING FAI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,060+0,85 %
RAIZNEXT CORPORATION8,950+0,56 %
TA YANG GROUP HOLDINGS LTD0,0100,00 %
TIANGONG INTERNATIONAL COMPANY LTD0,428-3,60 %
TIANLI HOLDINGS GROUP LTD0,042+1,22 %
VESTATE GROUP HOLDINGS LTD0,044-2,25 %
WAI KEE HOLDINGS LTD0,4360,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.