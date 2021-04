08.04.2021 - Eine hohe Nachfrage zum Jahresende sicherte der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554) trotz Corona einen relativ hohen Auftragseingang, annähernd so hoch wie im Rekordjahr 2019. Und dieses Jahr setzt sich die Auftragsentwicklung positiv fort. Brasilien, Schweden, Frankreich, Italien und Mexiko - dieses Jahr kommen die Aufträge weltweit "rein". Letzte Woche konnte Nordex insgesamt drei Aufträge über insgesamt 293 MW aus Spanien und Litauen melden. Und vorgestern zwölf Turbinen des Typs N163/5.X mit 68 MW in Finnland verkauft, gestern 187 MW in die Türkei verkauft, und heute: 72 MW in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...