Evotec SE (ISIN: DE0005664809) lieferte Ende März mit der Takeda Kooperation, die hohe Ertragsmöglichkeiten für die Zukunft eröffnet, eine klar kursbestätigende Meldung. Und einen Schritt weiter ist Evotec in ihrer Kooperation mit der Exscientia gekommen. Ein erster Wirkstoff wird in die klinischen Studien überführt. Und der Wirkstoff könnte in der Tumorbekämpfung zu Erfolgen in der Behnadlung führen. Hierbei haben die Kooperationspartner bei der Wirkstoffsuche ihre Kompetenzen kombiniert und es scheint ein erster Erfolg "auf dem Weg" zum Genehmigungsverfahren. Körpereigene T-Zellen werden aktiviert ...

