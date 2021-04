DJ Evotec und Exscientia erproben neuen Krebswirkstoff am Menschen

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein von Evotec in Kooperation mit dem britischen Pharmatech-Unternehmen Exscientia entwickelter neuartiger Krebswirkstoff wird jetzt in einer klinischen Studie am Menschen erprobt. Der hochselektive A2a-Rezeptor-Antagonist soll bei erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren zum Einsatz kommen, wie das Hamburger Biotech-Unternehmen mitteilte. Der Wirkstoff zielt auf den von Tumorzellen produzierten Rezeptor Adenosin, der ihnen hilft, der Entdeckung durch das Immunsystem zu entgehen.

Exscientia werde die weitere klinische Entwicklung der Substanz leiten, während Evotec ihre Rechte als Co-Owner behalte, heißt es in der Mitteilung weiter. Exscientia aus Oxford setzt zur Beschleunigung der Wirkstoffentwicklung auf künstliche Intelligenz.

