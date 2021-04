Gemischte Vorgaben für den DAX am Freitag: In den USA schlossen die Börsen gezogen von Big Tech am Donnerstag fester und der S&P500 markierte ein weiteres Rekordhoch. In Asien hingegen überwiegen wegen der steigenden Infektionszahlen die roten Vorzeichen, Shanghai und Hongkong verlieren jeweils deutlich. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

