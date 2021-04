Selten waren die Herausforderungen für Personalabteilungen so imposant wie heute in der Corona-Pandemie. Themen wie flexible Arbeitszeiten und die Berücksichtigung von Home-Office-Lösungen bekamen in den letzten Monaten noch einmal neuen Schub. Atoss Software (WKN: 510440) bietet an dieser Stelle einige Problemlöser für Unternehmen. Der relativ marktenge Titel notiert aktuell bei 168,60 Euro (Stand: 8. April 2021). Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf rund 1,3 Mrd. Euro. Atoss bedient einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...