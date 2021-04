Die Aktie des Videospiele-Händlers hat in den letzten Monaten eine Achterbahnfahrt hinter sich. Nun hat GameStop erneut einen Antrag zur Kapitalerhöhung gestellt und könnte so profitieren. Auch personell gibt es Neuigkeiten. Hier lesen sie alle News zum Unternehmen und der GameStop-Aktie. Nun also doch? Bereits Ende letzten Jahres hatte GameStop bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC einen Antrag zur Kapitalerhöhung in Höhe von 100 Millionen Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...