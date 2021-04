Trotz gut gefüllter Auftragsbücher sind die deutschen Unternehmen im Februar überraschend den zweiten Monat in Folge auf die Produktionsbremse getreten. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 1,6 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag mitteilte.

