DJ Delivery Hero investiert 229 Mio Euro in spanische Glovo

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Delivery Hero SE investiert 229 Millionen Euro in die spanische Lieferplattform Glovoapp23 SL. Das Investment sei Teil einer Finanzierungsrunde über 450 Millionen Euro, die vom New Yorker Investor Lugard Road Capital und der Luxor Capital Group angeführt wurde, wie der deutsche Essenslieferant mitteilte. Delivery Hero ist seit 2018 an dem spanischen Unternehmen beteiligt und hält nach der jüngsten Finanzierungsrunde 37 Prozent der Anteile.

April 09, 2021 02:40 ET (06:40 GMT)

