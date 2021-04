Pressemitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:

Mutares schließt die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an der Carglass Maison Gruppe von Belron erfolgreich ab

- Co-Investition zwischen Mutares und HomeServe France

- Stärkung des Segments Goods & Services

- Unternehmen mit einem Umsatz von ca. EUR 45 Mio.

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung von 80 % an der Carglass Maison Group (CGM) von Belron erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion ist als Co-Investment mit HomeServe France strukturiert, welche die verbleibenden 20 % der Beteiligungsrechte an CGM halten wird. Die Umfirmierung des Unternehmens wird in ...

