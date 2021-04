LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Pernod Ricard vor Quartalszahlen von 194 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum liege in der Region Asien-Pazifik, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Als Motor des Spirituosenkonsums fungiere China, nachdem sich das Land als erstes von Covid-19 erholt habe. Die Franzosen seien dort der Marktführer. Aber auch in Indien schienen sich die Geschäfte zu bessern./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2021 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120693

