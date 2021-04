ThyssenKrupp-Zertifikat mit 16% Chance und 31% Sicherheitspuffer

Die im Jahr 2019 vom DAX in den MDAX abgestiegene ThyssenKrupp-Aktie (ISIN: DE0007500001) befand sich in den vergangenen Jahren auf einer massiven Talfahrt, die am 18. März 2020 bei 3,28 Euro beendet wurde. Nach einer kurzen Erholungsphase auf bis zu acht Euro im vergangenen Sommer brach der Aktienkurs bis zum Oktober 2020 wieder auf bis zu vier Euro ein. Seit diesem Zeitpunkt ging es mit der ThyssenKrupp-Aktie nach der Wiederauferstehung der zyklischen Werte und der Umsetzung wirkungsvoller Restrukturierungsmaßnahmen wieder ordentlich nach oben. Nachdem die Aktie bis zum 9. März 2021 bei 12,04 Euro ein 12-Monatshoch erreichen konnte, belasteten allerdings wieder Gewinnmitnahmen den Aktienkurs.

Mit einem Kursziel von 12,90 Euro bekräftigte Jefferies & Company in einer neuen Analyse ihre Kaufempfehlung für die ThyssenKrupp-Aktie. Die Chancen für eine günstige Kursentwicklung der ThyssenKrupp-Aktie sollten auf jeden Fall vorhanden sein.

Die Anlage-Idee:Anleger, die der ThyssenKrupp-Aktie in den nächsten Monaten auch nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate eine stabile Kursentwicklung zutrauen, die aber auch bei einem Kursrückgang der Aktie positive Rendite erwirtschaften wollen, könnten eine Investition in Discount-Zertifikate ins Auge fassen. Discount-Zertifikate ermöglichen den verbilligten Einstieg in die Aktie und reduzieren das Risiko des direkten Aktienkaufs. Andererseits ist das Renditepotenzial der Discount-Zertifikate im Gegensatz zum unlimitierten Gewinnpotenzial des Aktieninvestments limitiert.

Die Funktionsweise:Wenn die ThyssenKrupp-Aktie am Bewertungstag des Zertifikates auf oder oberhalb des Caps, der den höchsten Auszahlungsbetrag des Zertifikates definiert, notiert, dann wird das Discount-Zertifikat am Laufzeitende mit seinem Höchstbetrag von 9,00 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten:Beim Morgan Stanley-Discount-Zertifikat (ISIN: DE000MA5X816) auf die ThyssenKrupp-Aktie befindet sich der Cap bei 9,00 Euro. Bewertungstag ist der 18. März 2022, am 25. März 2022 wird das Zertifikat zurückbezahlt. Beim ThyssenKrupp-Aktienkurs von 11,30 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 7,75 Euro kaufen. Das Zertifikat ist somit um 31,42 Prozent billiger als die Aktie zu bekommen.

Die Chancen:Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 7,75 Euro kaufen können, ermöglicht es in den nächsten elf Monaten einen Bruttoertrag von 16,13 Prozent (=17,10 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs am Bewertungstag oberhalb des Caps von 9,00 Euro bleibt. Somit kann der Aktienkurs sogar um 20,35 Prozent fallen, bevor die Maximalrendite dieses Zertifikates in Gefahr gerät.

Die Risiken:Notiert die ThyssenKrupp-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 9,00 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Kaufpreises des Zertifikates, also unterhalb von 7,75 Euro, dann wird das Investment - vor Spesen - einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ThyssenKrupp-Aktien oder von Anlageprodukten auf ThyssenKrupp-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de