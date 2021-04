Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH

2020 mit Gewinn über Guidance und fünfter Dividendenerhöhung in Folge

Mit ihren weitestgehend 'virenresistenten' Geschäftsmodellen mit Fokus auf den drei Megatrends Cloud Computing, Onlinehandel und Erneuerbare Energien konnte die 3U HOLDING AG der Corona-Krise im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 erfolgreich trotzen. Die stärksten Wachstumstreiber markierten dabei weiterhin die beiden strategisch wichtigsten Geschäftsfelder Cloud Computing (weclapp SE) und Onlinehandel (Selfio GmbH). Zudem wirkte sich auch die ganzjährige Erstkonsolidierung eines neuen Windparks positiv aus.

Dabei wurde die Unternehmensprognose ergebnisseitig sogar übertroffen, obwohl ein darin enthaltender, ursprünglich für 2020 geplanter Liegenschaftsverkauf aufgrund Corona-bedingter Verzögerungen bei der Grundstücksteilung erst im aktuellen Geschäftsjahr vollzogen werden konnte. Diese positive Entwicklung resultierte vor allem aus der mit der Veräußerung weiterer Vermögenswerte verbundenen Realisierung von Wertsteigerungen. Derartige Transaktionen bilden einen festen Bestandteil des 3U-Geschäftsmodells.



Auch infolge der im vergangenen Geschäftsjahr erzielten Liquiditätszuflüsse stellten sich die Bilanzverhältnisse des Konzerns zum Jahresultimo mit einer Eigenkapitalquote von über 60 Prozent, einem Goldbestand von 3 Mio. Euro, einer Barliquidität von gut 26 Mio. Euro und einer Netto-Cash-Position von mehr als 9 Mio. Euro sehr komfortabel dar. Hinzu kam im März 2021 noch ein Nettomittelzufluss von 5 Mio. Euro aus dem verzögerten Grundstücksverkauf. Damit ist 3U bestens gerüstet, die Fokussierung auf die zukunftsträchtigen Schwerpunkte Cloud Computing und Onlinehandel weiter voranzutreiben.



Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Stärkung des Cloud Computing durch Zukäufe, womit auch die Voraussetzungen für einen möglichen Börsengang der weclapp SE geschaffen werden könnten. Organisch sollte die gleichnamige ERP-Plattform zudem von der durch die Maßnahmen zur Pandemieeindämmung ausgelösten Digitalisierungsbeschleunigung sowie der in diesem Jahr vorgesehenen Implementierung erster auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierender Funktionalitäten profitieren. Darüber hinaus positioniert sich 3U auch mit dem ebenfalls für 2021 geplanten Baubeginn des Würzburger Innovation Hub im KI-Bereich.



Die Profitabilität des von der Selfio betriebenen Onlinehandels soll durch die weitere Umsetzung eines 12-Punkte-Plans zur Verbesserung der Ertragsstärke sukzessive gesteigert werden. Kernpunkte bilden dabei die zunehmende Sortimentsausrichtung auf margenstärkere Eigenmarken sowie weitere Optimierungen im Produkt- und Vertriebskanalmix und bei Einkauf und Marketing. In diesem Rahmen ist auch eine Abschwächung der Wachstumsdynamik bei gleichzeitig steigenden Erträgen infolge des Verzichts auf margenschwaches Geschäft denkbar. Zudem werden aus der mit dem anstehenden Umzug der Logistik von Montabaur nach Koblenz verbundenen Optimierung der Supply Chain signifikante Kosteneinsparungen im Segment SHK erwartet.

Zwar sehen wir auf Basis unserer Sum-of-the-Parts (SOTP)-Bewertung den fairen Wert der 3U-Aktie derzeit mit 3,15 Euro unterhalb des unseres Erachtens aktuell etwas 'heißgelaufenen' Börsenkurses und nehmen unser Rating deshalb momentan auf 'Verkaufen' zurück. Insgesamt bleiben wir aber für die weitere Entwicklung der Gesellschaft optimistisch gestimmt. Dabei dürfte sich die jüngste Verringerung des Notierungssprungs (Tick Size) des 3U-Anteilsscheins von 2 auf 1 Cent positiv auf den Börsenhandel auswirken. Einen künftigen Kurstreiber könnte auch ein mögliches IPO der weclapp SE darstellen. Zudem positioniert sich 3U mit der vorgeschlagenen fünften Dividendenanhebung in Folge auch zunehmend als verlässlicher Dividendenzahler. Auf Basis des Vorschlags liegt die aktuelle Ausschüttungsrendite bei 1,5 Prozent.



