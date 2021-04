Linz (www.anleihencheck.de) - In den letzten Wochen spricht manches dafür, dass der US-Dollar die Nase vorne behalten kann, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Impfungen würden voranschreiten und das riesige Wirtschaftspaket sorge für positive Konjunkturerwartungen. Viele Marktteilnehmer würden damit rechnen, dass die US-Wirtschaft besser und vor allem schneller aus der Krise komme. Die Inflationserwartungen seien im Steigen und eine mögliche Normalisierung der Geldpolitik der FED habe den Kursverlauf der amerikanischen Währung beflügelt, der Kurs von EUR/USD viel auf fast 1,1700. ...

