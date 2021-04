Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Staatstitel der EWU-Kernländer verzeichneten gestern Gewinne, so die Analysten der Helaba.Entsprechend habe sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) oberhalb der 21-Tagelinie erholt. Das Protokoll der EZB-Ratssitzung habe keine Hinweise auf eine gemäßigtere Geldpolitik gegeben. Um die Marktteilnehmer von ihrer lockeren Politik noch mehr zu überzeugen, müsse die Notenbank aber wohl bei den Ankaufprogrammen etwas nachlegen. Die 10J-Renditen in den Peripherieländern hätten gestern leicht niedriger tendiert. Diese lägen in Italien aktuell bei 0,67% und in Spanien bei 0,35%. Mit portugiesischen Titeln würden die Investoren momentan eine 10J-Rendite von 0,24% erzielen. ...

