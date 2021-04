Wien (www.anleihencheck.de) - Der Credit-Primärmarkt setzte gestern seine solide Emissionswoche mit neun Emittenten fort, die insgesamt EUR 5,42 Mrd. (Gegenwert in EUR) bewerteten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Damit sei das Gesamtvolumen der Woche auf EUR 38 Mrd. und das Jahresvolumen auf EUR 587 Mrd. gestiegen, was etwa 3,6% hinter dem bisherigen Volumen des letzten Jahres liege. Zu den herausragenden Emissionen am Primärmarkt habe gestern eine 10-jährige Nachhaltigkeitsanleihe von Andalusien im Volumen von EUR 1 Mrd. gehört, die ein Orderbuch von EUR 2,6 Mrd. verzeichnet habe. Außerdem habe das Joint Venture von Stellantis und Crédit Agricole, die FCA Bank, eine vorrangige Anleihe über EUR 850 Mio. mit einer Laufzeit von drei Jahren begeben. Die Deal-Pipeline bleibe in der ersten Woche nach Ostern weiterhin geöffnet. Ile de France plane eine EUR 7J-10J Nachhaltigkeitsanleihe, während REN Finance eine EUR 300 Mio. (WNG) 8J grüne Anleihe anbieten möchte. ...

