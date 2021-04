Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen Nel hat einen Rahmenvertrag mit dem Beratungs- und Ingenieurunternehmen Wood unter Dach und Fach gebracht. Dem Vernehmen nach sollen groß angelegte, komplexe grüne, erneuerbare Wasserstoffprojekte in ausgewählten Regionen auf der ganzen Welt entwickelt und realisiert werden.Wood bietet in mehr als 60 Ländern Beratungs-, Projekt- und Betriebslösungen an und beschäftigt rund 40.000 Mitarbeiter. Der Prozess der schrittweisen Einführung von Wood bei laufenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...