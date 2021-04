Airbus hat im März 28 Flugzeugbestellungen erhalten.Ausgeliefert wurden im März 72 Maschinen, diese gingen an 34 Kunden, wie der Flugzeughersteller mitteilte. Unter den ausgelieferten Flugzeugen waren 4 A220-Maschinen, 60 Flugzeuge der A320-Familie, darunter 57 des Typs A320neo, sowie 8 A350-Flugzeuge.Bisher hat die Airbus SE 2021 insgesamt 125 Flugzeuge an 44 Kunden ausgeliefert.So reagiert die Airbus-AktieDie Auslieferungszahlen von Airbus wurden am Freitag an ...

