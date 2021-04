BYD kündigt an, alle künftigen reinen Elektromodelle mit seiner "Blade Battery" auszustatten. Die ersten neuen Elektromodelle, die für den chinesischen Markt die Blade-Akkus an Bord haben, sind der Qin PLUS EV, der Song PLUS EV und die 2021er-Versionen des Tang EV und des e2. Alle vier haben BYDs neue Batterietechnologie serienmäßig an Bord. Die "Blade Battery" hatte der Hersteller vor rund einem ...

