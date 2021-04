Die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) hat ein Fachmarktzentrum in Görlitz, sechstgrößte Stadt des Freistaates Sachsen mit rd. 57.000 Einwohnern, erworben. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Das 1992 auf einem rd. 74.000 m² großen Grundstück erbaute Fachmarktzentrum in einem stark frequentierten Gewerbegebiet mit großem Einzugsgebiet in Görlitz verfügt über eine vermietbare Fläche von über 28.000 m² und bietet ca. 580 Stellplätze. Ein attraktives Mieter-Portfolio zeichnet das Objekt aus. Und langfristige Ankermieter im Fachmarktmarktzentrum der FCR sind Möbel Roller, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...