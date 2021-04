In keiner anderen deutschen Stadt gibt es so viele öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektro-Autos wie in Berlin. Zuletzt waren es 1.694. Das geht aus einer aktuell veröffentlichten Erhebung hervor, die der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDWE) vorgelegt hat. Erfasst wurde der Stand der Entwicklung am 23. Februar. Die Dichte der Ladesäulen in Berlin entspricht einer Versorgung von 1,9 Stationen je Quadratkilometer. Seit Dezember 2019 sind in der Hauptstadt 720 Ladepunkte hinzugekommen. ...

