Der NASDAQ-Technologie-Index hat in den vergangenen Wochen mehrere neue Allzeithochs hintereinander erreicht. Das lag auch daran, dass die in ihm enthaltenen Titel eine Rallye aufs Parkett gelegt haben. Mit mehr als sieben Prozent Plus seit Jahresanfang kann sich die Performance des NASDAQ sehen lassen. Die Papiere des dahinter stehenden Indexbetreibers, NASDAQ Inc., toppten das allerdings nochDie Börse ist wieder im Rallyemodus, die Kurse steigen auf breiter Front. In den USA kommt die Impfkampagne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...