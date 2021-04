Oberursel (www.anleihencheck.de) - Weiter steigende Inflationserwartungen und die umfangreichen Fiskalprogramme in den USA sorgen für anhaltenden Aufwärtsdruck bei den Renditen amerikanischer Staatsanleihen, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust.Die Federal Reserve stelle sich diesem Anstieg bislang nicht ausdrücklich entgegen. Die zwischenzeitlich kräftig anziehenden marktseitigen US-Leitzinserwartungen dürften zunächst allerdings weitgehend ausgereizt sein, was die Dynamik des US-Realrenditeanstiegs bremse. Die Renditeprognosen für 10-jährige US-Treasuries würden die Experten erneut anheben und etwa 1,9% zum Jahresende 2021 erwarten. Am Bund-Markt würden erhöhte Inflationserwartungen und hohes Anleiheangebot zur Finanzierung der Defizite ebenfalls belastend wirken. ...

