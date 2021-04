Die italienische Finanz- und Zollpolizei hat 30 Peugeot e-208 bestellt. Ein erstes in den offiziellen Farben der "Guardia di Finanza" lackiertes Elektroauto ist eine kostenlose Leihgabe und wurde bereits übergeben. Die weiteren Stromer werden langfristig gemietet. Am Elektromotor (bis zu 100 kW) und der Batterie (50 kWh brutto, 340 Kilometer WLTP-Reichweite) wurde nichts geändert, wohl aber an der ...

