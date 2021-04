Alstom vermeldet die erste Bestellung von Wasserstoffzügen in Frankreich. Im Namen von vier Regionen hat die staatliche Eisenbahngesellschaft SNCF die ersten zwölf von Alstom entwickelten Züge geordert, die sowohl an der Oberleitung als auch mit Wasserstoff fahren. Der Auftragswert beträgt fast 190 Millionen Euro. Aus Auftraggeber tritt konkret die SNCF-Tochter SNCF Voyageurs in Stellvertretung der ...

