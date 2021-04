Märkte am Freitag: Die Ruhe vor dem DAX-Sturm? - MTU-Aero-Engines im Aufwind

Der DAX tritt am Freitagmittag auf der Stelle. Eine neue Kurs-Rallye könnte aber jederzeit starten. Dafür spricht die weiterhin starke Entwicklung an den US-Aktienmärkten. Für den S&P 500 ging es am Donnerstag auf ein Rekordhoch nach oben. Auch beim Dow Jones und beim Nasdaq 100 liegen neue Allzeithochs in der Luft.

DAX -0,1% 15.202 MDAX +0,6% 32.817 TecDAX +0,2% 3.481 SDAX +0,1% 15.728 Euro Stoxx 50 +0,1% 3.980

MTU Aero Engines: Aktie im Aufwind

Am Freitagmittag gibt es im DAX 16 Gewinner und 14 Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die MTU-Aero-Engines-Aktie (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0). Die Papiere legen zwischenzeitlich um rund zwei Prozent zu und setzten damit die Ende März gestartete Aufholbewegung fort.

Bildquelle: Pressefoto MTU Aero Engines

Andritz: Rekordergebnis

Bei den ausländischen Titeln wird auch mit Spannung die weitere Kursentwicklung der Andritz-Aktie (WKN: 632305 / ISIN: AT0000730007) verfolgt. Trotz der Corona-Krise erzielte der Anlagenbauer im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis. Bei der ATX-Aktie liegen jetzt wieder neue Kaufsignale in der Luft.

Den vollständigen Artikel lesen ...