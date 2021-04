Noch in diesem Monat wird Microsoft die neuen Surface-4-Laptops auf den Markt bringen. Was sie kosten werden und ab wann sie erhältlich sind. Zuletzt hatte Microsoft seiner Surface-Laptop-Reihe im Herbst 2019 ein Update spendiert und zeitgleich auch zwei verschiedene Größen - 13,5 und 15 Zoll - eingeführt. Das Nachfolgemodell Surface Laptop 4 scheint jetzt unmittelbar in den Startlöchern zu stehen. Surface-4-Laptops kommen mit Fach zum SSD-Karten-Tausch Wie Winfuture in Erfahrung gebracht haben will, wird Microsoft am 27. April die ...

