Autowerte sind seit Monaten auf der Überholspur. Vor allem VW sorgt für Furore. Der Börsenpunk hat sich den Höhenflug näher angesehen. Außerdem gibt es in der neuen Sendung Futter für das 80-Prozent-Depot. Walt Disney kämpft zwar mit den Folgen der Corona-Krise. Die Anleger störte das in den vergangenen Monaten aber nur wenig. Für Freunde exotischer und spekulativer Investments ist auch etwas geboten. Der Börsenpunk ist in Ägyptens fündig geworden. Folgende Aktien werden im Video besprochen: Xiaomi (WKN: A2JNY1), Loews (WKN: 851615), Volkswagen (WKN: 766403), Porsche (WKN: PAH003), Trigano (WKN: 913141), Bambuser (WKN: A2DREX), Walt Disney (WKN: 855686), Fawry (WKN: A2PS5D; Aktie momentan nur in Ägypten handelbar, bald aber auch in Deutschland)