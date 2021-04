DGAP-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Vectron Systems AG: Vorläufige Zahlen 2020



09.04.2021 / 12:47 CET/CEST

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 kristallisieren sich nun die vorläufigen Zahlen heraus: Vectron hatte in seiner letzten Prognose für das Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz in einer Bandbreite von EUR 25,0 bis EUR 29 Mio. und ein EBITDA in einer Bandbreite von EUR -2,0 bis EUR 0,25 Mio. geschätzt. Wie bereits gemeldet hat Vectron beim Umsatz ca. EUR 27,8 Mio. erreicht. Beim EBITDA wurde voraussichtlich ein Ergebnis von ca. EUR -2,2 Mio. erzielt, womit die vom Unternehmen geschätzte Bandbreite leicht überschritten wurde.



Trotz der anhaltenden Hindernisse im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie ist das Geschäftsjahr 2021 sehr zufriedenstellend angelaufen. Das Management geht davon aus, dass das Ergebnis im 1. Quartal 2021 wieder positiv ist.





