Die letzten Tage sind ruhig verlaufen, das spiegelt sich auch in unserem Portfolio wider. Auf der Empfehlungsliste finden sich unverändert 26 Positionen. 20 Investments liegen im Plus, die Durchschnittsrendite beläuft sich auf 38 Prozent. Bei den folgenden Engagements sehen wir in dieser Woche Handlungsbedarf: Clearvise, Meyer Burger, American Water Works und Deutz.

