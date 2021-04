Das Interesse an Lithium wächst aufgrund der Rolle des Metalls in der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien. Die Automobilindustrie macht derzeit einen der größten Strukturwandel mit, den es jemals gegeben hat. Die Nachfrage der Verbraucher nach saubereren und effizienteren Fahrzeugen, wie Autos mit Elektromotor und Hybridantrieben wird in den kommenden Jahren ansteigen. Es gibt zwei Kernkomponenten im Lithiummarkt, mit denen Anleger sich befassen sollten: Unternehmen, die Lithium produzieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...