Die Bilanz-Saison steht vor der Tür. Traditionell eröffnen die US-Banken den Zahlenreigen. Obwohl die Werte in den vergangenen Monaten bereits ordentlich zugelegt haben, sieht JPMorgan noch weiteres Potenzial.So stufte JPMorgan-Analyst Vivek Juneja U.S. Bancorp von "Neutral" auf "Overweight" hoch und erhöhte sein Kursziel von 53 Dollar auf 60 Dollar. Juneja hob auch die Kursziele der anderen sieben Large-Cap-Bankaktien an - unter anderem auch die AKTIONÄR-Empfehlungen Bank of America und Wells Fargo.

Den vollständigen Artikel lesen ...