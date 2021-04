Die für Montag angesetzte Ministerpräsidentenkonferenz ist abgesagt. "Es wird in der kommenden Woche gar keine Ministerpräsidentenkonferenz stattfinden" teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in der Bundespressekonferenz mit. Ob sie danach noch folgen soll oder ganz ausfällt, ist bis dato noch unklar.

