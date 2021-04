(shareribs.com) Vancouver 09.04.2021 - Der Cannabisproduzent Canopy Growth hat am Donnerstag die Übernahme von Supreme Cannabis bekanntgegeben. Das Unternehmen lässt sich die Übernahme Einiges kosten. Canopy Growth wird Supreme Cannabis für 435 Mio. CAD übernehmen. Mit dem Schritt will das Unternehmen seinen Anteil auf Markt für recreational Cannabis in Kanada ausbauen. Es ist der nächste Zukauf binnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...