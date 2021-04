SOUTH SAN FRANCISCO, Kalifornien, April 09, 2021die vollständige Analyse der Daten nach 72 Wochen der Phase-3-HOPE-Studie zu Oxbryta (Voxelotor) Tabletten für Patienten mit Sichelzellkrankheit (SZK) veröffentlicht hat. Die Ergebnisse zeigen eine signifikante und nachhaltige Verbesserung des Hämoglobinspiegels, eine Verringerung der Hämolyse und einen verbesserten allgemeinen Gesundheitszustand bei Patienten, die mit Oxbryta behandelt wurden. Die Ergebnisse stützen die langfristige Anwendung von Oxbryta zur Reduzierung hämolytischer Anämie und Hämolyse bei SZK, was die lebensbedrohlichen Komplikationen der Erkrankung potenziell verringern könnte.



Oxbryta ist ein "first-in-class", einmal täglich oral einzunehmendes Arzneimittel. Es hemmt direkt die Hämoglobinpolymerisation, die Hauptursache für die Sichelbildung und Zerstörung der roten Blutkörperchen bei der SZK. Oxbryta ist in den USA für die Behandlung der Sichelzellenkrankheit bei Patienten ab 12 Jahren zugelassen.

"Die Sichelzellkrankheit ist eine verheerende Krankheit, die zu Organschäden und einer verkürzten Lebenserwartung führen kann. Durch erhebliche Unterschiede beim Zugang zu einer hochwertigen Versorgung wird sie zusätzlich verkompliziert", so der leitende Autor Professor Jo Howard von Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust and King's College London. "Zum Glück hat eine neue Ära der Behandlung begonnen. Die HOPE-Studie ist die bisher längste Zulassungsstudie unter den neu zugelassenen Therapien der Sichelzellkrankheit. Diese Ergebnisse zeigen darüber hinaus, dass Oxbryta durch die nachhaltige Verbesserung der Hämolyse- und Anämie-Manifestationen der Krankheit potenziell eine sichere und wirksame krankheitsmodifizierende Behandlung bei Patienten mit Sichelzellkrankheit darstellen kann."

Die HOPE-Studie, eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, internationale, multizentrische Studie mit 274 Patienten im Alter von 12 bis 65 Jahren mit SZK zeigte, dass die Behandlung mit der von der FDA in den USA zugelassenen Dosierung Oxbryta 1500 mg über einen Behandlungszeitraum von 72 Wochen zu einer schnellen und dauerhaften Verbesserung des Hämoglobinspiegels führte. Etwa 90 % der mit Oxbryta behandelten Patienten erzielten seit dem Studienbeginn zu einem oder mehreren Zeitpunkten während der Studie eine Hämoglobinverbesserung von > 1 g/dl im Vergleich zur Placebogruppe (25 %). Darüber hinaus konnten etwa 59 % der mit Oxbryta 1500 mg behandelten Patienten zu einem oder mehreren Zeitpunkten eine Erhöhung des Hämoglobinspiegels um > 2 g/dl und 20 % eine Erhöhung um > 3 g/dl erreichen, während dies in der Placebogruppe nur jeweils 3 % oder keine Patienten erzielten. Die Analyse ergab außerdem, dass bei Studienteilnehmern, die mit Oxbryta behandelt wurden, zahlenmäßig weniger vasookklusive Krisen (VOKs) auftraten, was mit den Trends nach 24 Wochen übereinstimmt. Außerdem war die Wahrscheinlichkeit einer akuten anämischen Episode dreimal geringer (Abnahme des Hämoglobinwerts > 2 g/dl im Vergleich zum Studienbeginn).

Darüber hinaus wurde der klinische Gesamtstatus von etwa 74 % der Patienten (39 von 53), die Oxbryta erhielten, von ihrem Arzt als "mäßig verbessert" oder "sehr stark verbessert" bewertet, im Vergleich zu etwa 47 % (24 von 51) Patienten der Placebogruppe - ein statistisch signifikanter Unterschied. Die Behandlung mit Oxbryta blieb im Allgemeinen gut verträglich, und die Rate unerwünschter Ereignisse war in den Behandlungsgruppen über einen Zeitraum von 72 Wochen ähnlich.

"Die von der Sichelzellkrankheit Betroffenen, die seit Jahrzehnten stark unterversorgt sind, verdienen Behandlungen, die bei der Ursache dieser Krankheit ansetzen - der Sichelbildung und Zerstörung roter Blutkörperchen aufgrund der Hämoglobinpolymerisation", so Ted W. Love, M.D., President und Chief Executive Officer von GBT. "Die HOPE-Studie stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung der Behandlung von SZK dar. Wir haben uns dazu verpflichtet, auf dieser bahnbrechenden Studie aufzubauen, um den Zugang zu Oxbryta zu verbessern und neue Therapeutika zu entwickeln, die SZK zu einer gut behandelbaren Erkrankung machen können."

Die Ergebnisse einer Post-hoc-Analyse der HOPE-Studie, die kürzlich im American Journal of Hematology veröffentlicht wurden, beurteilen die Inzidenz und die Ergebnisse von Beinulzera bei SZK-Patienten und unterstützen die wichtige Rolle der Hemmung der Hämoglobin-S-Polymerisation bei der Behandlung von SZK.1 Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass sich die Beinulzera bei allen Patienten (5 von 5), die Oxbryta 1500 mg erhielten, bis Woche 72 verbessert hatten oder abgeklungen waren, verglichen mit 63 % der Patienten (5 von 8) in der Placebogruppe. Das Abklingen der Beinulzera wurde mit der Erhöhung des Hämoglobinspiegels und der Abnahme der Hämolyse assoziiert. Bei Patienten, bei denen während der Behandlung mit Oxbryta eine Erhöhung des Hämoglobinspiegels um > 1,0 g/dl auftrat, trat am wahrscheinlichsten innerhalb von 24 Wochen ein Abklingen der Beinulzera auf. Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von Oxbryta, bedeutende Auswirkungen auf die Patientenergebnisse zu haben.

Die Sichelzellkrankheit (SZK) betrifft schätzungsweise 100.000 Menschen in den Vereinigten Staaten,2 ca. 52.000 Menschen in Europa3 und Millionen von Menschen weltweit, insbesondere jene, deren Vorfahren aus Subsahara-Afrika stammen.2 Außerdem betrifft sie Menschen hispanischer, südasiatischer, südeuropäischer und nahöstlicher Abstammung.2 SZK ist eine seltene, lebenslang bestehende erbliche Blutkrankheit, die sich auf das Hämoglobin auswirkt, ein von den roten Blutkörperchen transportiertes Protein, welches Gewebe und Organe im ganzen Körper mit Sauerstoff versorgt.4 Aufgrund einer genetischen Mutation bilden Menschen mit SZK ein abnormales Hämoglobin, das als Sichelhämoglobin bekannt ist. Durch einen Prozess, der Hämoglobin-Polymerisation genannt wird, werden rote Blutkörperchen "gesichelt", d. h. desoxygeniert, sichelförmig und steif.4-6 Die Sichelbildung verursacht eine hämolytische Anämie (niedriges Hämoglobin aufgrund der Zerstörung der roten Blutkörperchen) und Verstopfungen in Kapillaren und kleinen Blutgefäßen, die den Blut- und Sauerstofffluss durch den Körper behindern. Die verminderte Sauerstoffversorgung von Gewebe und Organen kann zu lebensbedrohlichen Komplikationen wie Schlaganfall und irreversiblen Organschäden führen.5-8

Oxbryta (Voxelotor) ist ein einmal täglich oral einzunehmendes Arzneimittel für Patienten mit Sichelzellkrankheit (SZK). Oxbryta wirkt, indem es die Affinität von Hämoglobin für Sauerstoff erhöht. Da sauerstoffhaltiges Sichelhämoglobin nicht polymerisiert, glaubt GBT, dass Oxbryta die Polymerisation und die daraus resultierende Sichelbildung und Zerstörung roter Blutkörperchen blockiert, die die primären Pathologien aller an SZK erkrankten Personen sind. Durch die Behandlung der hämolytischen Anämie und die Verbesserung der Sauerstoffversorgung im gesamten Körper hat Oxbryta nach der Einschätzung von GBT das Potenzial, den Verlauf der SZK zu verändern. Am 25. November 2019 erhielt Oxbryta die beschleunigte Zulassung der Food and Drug Administration (FDA) in den USA für die Behandlung der SZK bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren9

Als Bedingung für die beschleunigte Zulassung wird GBT Oxbryta weiterhin in der HOPE-KIDS 2-Studie untersuchen, einer nach der Zulassung durchgeführten konfirmatorischen Studie, in der anhand der Flussgeschwindigkeit bei der transkraniellen Dopplersonographie (TCD) die Fähigkeit des Medikaments untersucht wird, das Schlaganfallrisiko bei Kindern im Alter von 2 bis 15 Jahren zu senken.

In Anerkennung des dringenden Bedarfs an neuen SZK-Behandlungen gewährte die FDA Oxbryta den Status Breakthrough Therapy (bahnbrechende Therapie), Fast Track (beschleunigte Zulassung), Orphan Drug (Arzneimittel gegen seltene Krankheiten) sowie Rare Pediatric Disease (seltene pädiatrische Erkrankung) für die Behandlung von Patienten mit SZK. Außerdem erhielt Oxbryta den Status Priority Medicines (PRIME) von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA), und die Europäische Kommission wies Oxbryta als Orphan-Medikament für die Behandlung von Patienten mit SZK aus.

Die EMA hat der Prüfung des Marktzulassungsantrags von GBT (Marketing Authorization Application, MAA) zugestimmt, der die vollständige Marktzulassung von Oxbryta in Europa zur Behandlung hämolytischer Anämie bei Patienten mit SZK ab 12 Jahren beantragt. GBT plant zudem, die behördliche Zulassung für die Erweiterung der möglichen Anwendung von Oxbryta zur Behandlung von SZK bei Kindern ab 4 Jahren in den USA zu beantragen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Oxbryta darf nicht eingenommen werden, wenn der Patient eine allergische Reaktion auf Voxelotor oder einen der anderen Bestandteile von Oxbryta hatte. Eine Liste der Bestandteile von Oxbryta finden Sie am Ende der Packungsbeilage. Oxbryta kann schwere Nebenwirkungen, einschließlich schwerer allergischer Reaktionen, hervorrufen. Patienten sollten sich bei Ausschlag, Nesselsucht, Kurzatmigkeit oder Schwellungen im Gesicht sofort an ihren Arzt wenden oder den Notarzt rufen.

Patienten, die Austauschtransfusionen erhalten, sollten mit ihrem Arzt über mögliche Schwierigkeiten bei der Interpretation bestimmter Bluttests unter Einnahme von Oxbryta sprechen.

Zu den häufigsten Nebenwirkungen von Oxbryta gehören Kopfschmerzen, Durchfall, Magen-(Bauch-)schmerzen, Übelkeit, Müdigkeit, Hautausschlag und Fieber. Dies sind nicht alle der möglichen Nebenwirkungen von Oxbryta.

Vor der Einnahme von Oxbryta sollten die Patienten ihren Arzt über ihre sämtlichen Erkrankungen informieren, insbesondere, ob sie Leberprobleme haben, schwanger sind oder planen, schwanger zu werden, da nicht bekannt ist, ob Oxbryta dem ungeborenen Baby schaden kann, ob sie stillen oder planen, zu stillen, da nicht bekannt ist, ob Oxbryta in die Muttermilch übergehen oder einem Baby schaden kann. Patienten sollten während der Behandlung mit Oxbryta und mindestens zwei Wochen nach der letzten Dosis nicht stillen.

Patienten sollten ihren Arzt über alle Medikamente informieren, die sie einnehmen, einschließlich verschreibungspflichtiger und rezeptfreier Medikamente, Vitamine und pflanzlicher Präparate. Einige Arzneimittel können die Wirkungsweise von Oxbryta beeinträchtigen. Auch Oxbryta kann die Wirkungsweise von anderen Arzneimitteln beeinträchtigen.

Patienten wird geraten, sich von ihrem Arzt über Nebenwirkungen aufklären zu lassen. Nebenwirkungen können unter der Nummer 1-800-FDA-1088 an die FDA gemeldet werden. Nebenwirkungen können auch an Global Blood Therapeutics unter der Nummer 1-833-428-4968 (1-833-GBT-4YOU) gemeldet werden.

Vollständige Informationen zur Verschreibung von Oxbryta finden Sie unter Oxbryta.com .

Über Global Blood Therapeutics

Global Blood Therapeuticsund auf Twitter unter @GBT_news .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darunter Aussagen, die die Wörter "wird", "erhofft", "plant", "glaubt", "prognostiziert", "schätzt", "erwartet" und "beabsichtigt" oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Einschätzungen von GBT. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen abweichen. Aussagen in dieser Pressemitteilung können Aussagen umfassen, die keine historischen Fakten sind und als zukunftsgerichtet im Sinne von Artikel 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Artikel 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung gelten. GBT beabsichtigt, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen, darunter Aussagen bezüglich GBTs Prioritäten, Widmung, Engagement, Schwerpunkt, Zielen, Mission und Vision; der Sicherheit, der Wirksamkeit und dem Wirkmechanismus von Oxbryta und anderen Produktmerkmalen; der Bedeutung der Reduzierung der Hämolyse und der Erhöhung des Hämoglobinspiegels; der Kommerzialisierung, Lieferung, Verfügbarkeit, Nutzung und dem kommerziellen und medizinischen Potenzial von Oxbryta; der Bedeutung der Ergebnisse der HOPE-Studie, einschließlich der Unterstützung der Langzeitanwendung von Oxbryta; der laufenden und geplanten Studien von Oxbryta und damit verbundener Protokolle; Aktivitäten und Erwartungen; der behördlichen Einreichung, Prüfung und Zulassung der potenziellen Ausdehnung der zugelassenen Verwendung von Oxbryta für mehr Patienten in den USA und zur Behandlung von Patienten in Europa; der Veränderung der Behandlung, des Verlaufs und der Versorgung von SZK und der Linderung der damit einhergehenden Komplikationen; des Potentials und der Fortschritte der Pipeline von GBT, einschließlich Inclacumab und anderer Produktkandidaten; und des Arbeitens an neuen Zielen und der Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung von Medikamenten, die von den Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen in Artikel 27A des Securities Act und Artikel 21E des Securities Exchange Act abgedeckt sind. GBT gibt diese Erklärung zum Zweck der Einhaltung dieser Safe-Harbor-Bestimmungen ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln GBTs aktuelle Ansichten über seine Pläne, Absichten, Erwartungen, Strategien und Aussichten wider, die auf den derzeit für das Unternehmen verfügbaren Informationen und auf dessen Annahmen basieren. GBT kann keine Zusicherung geben, dass die Pläne, Absichten, Erwartungen oder Strategien erreicht oder umgesetzt werden. Des Weiteren können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen und werden von einer Vielzahl von Risiken und Faktoren beeinflusst, die sich der Kontrolle von GBT entziehen, darunter unter anderem Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der Auswirkungen auf das GBT-Geschäft, wie Kommerzialisierungsaktivitäten, aufsichtsrechtliche Anstrengungen, Forschung und Entwicklung, Aktivitäten zur Unternehmensentwicklung und Betriebsergebnisse, die von künftigen Entwicklungen abhängen, die in hohem Maße ungewiss sind und sich nicht genau vorhersagen lassen, z. B. die tatsächliche Dauer der Pandemie, Reisebeschränkungen, Quarantänen, Social Distancing und Unternehmensschließungen in den USA und in anderen Ländern und die Wirksamkeit von weltweit ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung und Behandlung der Krankheit; das Risiko, dass GBT seine Kommerzialisierungskapazitäten weiter aufbaut und Oxbryta möglicherweise nicht erfolgreich vermarkten kann; Risiken in Verbindung mit GBTs Abhängigkeit von Dritten bei Entwicklungs-, Herstellungs-, Vertriebs- und Vermarktungsaktivitäten bezüglich Oxbryta; Aktionen von staatlichen und Drittzahlern, einschließlich solcher, die sich auf Rückerstattung und Preisgestaltung beziehen; Risiken und Unsicherheiten bezüglich Produkten von Mitbewerbern und andere Veränderungen, die die Nachfrage nach Oxbryta begrenzen können; das Risiko, dass Aufsichtsbehörden weitere Studien oder Daten verlangen können, um die weitere Vermarktung von Oxbryta zu stützen; das Risiko, dass arzneimittelbedingte unerwünschte Ereignisse während der Vermarktung oder klinischen Entwicklung beobachtet werden; Daten und Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den behördlichen Anforderungen oder sind anderweitig für die weitere Entwicklung, behördliche Prüfung oder Zulassung nicht ausreichend; die Einhaltung der Verpflichtungen im Rahmen des Pharmakon-Darlehens; und der Zeitplan und Fortschritt der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von GBT und Syros im Rahmen ihrer Zusammenarbeit; sowie jene Risiken, die im bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Jahresbericht von GBT auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 angegeben sind, sowie Erörterungen potenzieller Risiken, Unsicherheiten und anderer wichtiger Faktoren in GBTs späteren Einreichungen bei der U.S. Securities and Exchange Commission. Außer wie gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt GBT keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

