Varta, Infineon & Volkswagen: E-Mobilität beflügelt die Geschäfte

Die E-Mobilität und die Digitalisierung im Allgemeinen sind bedeutende globale Trends, die einigen Unternehmen und Branchen florierende Zeiten bescheren.

Varta, Infineon & VW sind mit von der Partie

Dazu zählt Deutschlands größter Halbleiterhersteller Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004), denn die Mikrochips und Halbleiter sind aufgrund der beiden Megatrends aktuell gefragter denn je. Ebenso passen die Produkte des Batterieherstellers Varta (WKN: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55) optimal in den Zeitgeist und so war ausgerechnet das Krisenjahr 2020 das bisher beste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte.

Auch der größte deutsche Automobilkonzern Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) legt den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft und investiert in hohem Maße in die Bereiche E-Mobilität und Batterieentwicklung. So will CEO Herbert Diess den Automobilkonzern fit für die Zukunft machen, um auch nach der Ära der Verbrenner weiterhin einer der führenden Automobilhersteller zu sein.

Bildquelle: Pressefoto Varta

Volkswagen setzt auf E-Mobilität

Wie kaum ein anderer Autohersteller treibt der größte deutsche Automobilkonzern Volkswagen die E-Mobilität konsequent voran. Die E-Mobilitäts-Offensive, welche insbesondere vom Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess initiiert und stark gefördert wird, beinhaltet eine radikale Umstellung der bisherigen Produktpalette. Die Wolfsburger reduzieren massiv ihre Modellpalette und stellen ab 2026 die Produktion reiner Verbrennungsmotor ein.

