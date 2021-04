Unsere letzte Kommentierung zu den beiden heutigen Protagonisten Nel ASA und Ballard Power überschrieben wir am 01.04. mit "Aktien mit knackiger Erholung. Gelingt die Trendwende?". Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Beide Werte arbeiteten zwar unvermindert an ihrem Comeback, doch so wirklich überzeugend sieht das Ganze noch nicht aus; auch wenn man gleichzeitig konstatieren kann, dass insbesondere die Aktie des norwegischen Wasserstoffunternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...