DJ Altmaier lehnt Testpflicht für Unternehmen ab

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) lehnt eine verpflichtende Regelung für Tests in den Unternehmen ab. Das von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgegebene Ziel einer Beteiligungsquote von 90 Prozent gelte zwar nach wie vor, sagte Altmaier bei einer digitalen Pressekonferenz Berlin. Aber er sei überzeugt, "dass es nach wie vor möglich ist, das Ziel auch ohne ständig neue Regulierungen und Verordnungen zu erreichen".

Mit Blick auf die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen erklärte der CDU-Politiker: "Es ist erstaunlich, wie viel erreicht wurde." Er fühle sich auch nach dem Spitzentreffen mit den Wirtschaftsvertretern am Donnerstag ermutigt. Es habe intensive Gespräche nicht nur mit den Verbänden, sondern auch mit dem beteiligten Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gegeben. Altmaier erwartet, dass die Einzelheiten bereits zügig zu Beginn der nächsten Woche geklärt werden könnten.

Zuvor hatten sowohl Heil als auch Merkel gesetzliche Maßnahmen angedroht, sollten nicht genug Unternehmen ihren Mitarbeitern freiwillig Tests anbieten, und zwar bestenfalls zweimal pro Woche. Laut eines am Donnerstagabend veröffentlichten Monitorings von Wirtschafts- und Arbeitsministerium wurde jedoch die ausgegebene Quote verfehlt: Demnach gaben nur 69 Prozent der Betriebe an, ihren Beschäftigten bereits jetzt mindestens einmal wöchentlich zu unterbreiten oder dies in Kürze zu planen. Analog gaben etwa 70 Prozent der Beschäftigten in einer zweiten Umfrage an, dass ihr Arbeitgeber Corona-Tests bereits anbiete oder diese zeitnah in Aussicht gestellt habe.

