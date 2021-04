DJ PTA-News: TELES AG Informationstechnologien: TELES übertrifft Prognose für das Jahr 2020

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Berlin (pta027/09.04.2021/14:00) - Die TELES AG Informationstechnologien (ISIN DE000A289B07 / WKN A289B0) hat heute den Jahresabschluss 2020 veröffentlicht.

* TELES übertrifft Prognose für das Jahr 2020 * Umsatz für das verbliebene Geschäftsfeld Carrier Solutions ist um 16% auf EUR 2,5 Mio. (Vj. 2,2 Mio.) gestiegen * Jahresüberschuss von TEUR 825 (Vj. EUR 3,9 Mio.) * Anstieg des Eigenkapitals um EUR 2,3 Mio. auf TEUR 13 (Vj. minus EUR 2,3 Mio.)

Der Wachstumstrend beschleunigt sich. Unsere Kunden erweitern beständig ihr Netzwerk und fragen deshalb immer mehr Lizenzen für unsere Carrier Solution-Software nach. Mit unseren Software-Lösungen erzielen wir mittlerweile 48 % des Jahresumsatzes als wiederkehrende Umsätze. Dies ist eine signifikante Erhöhung von 20% zum Vorjahr. Im Geschäftsjahr 2021 wird diese Zahl weiterwachsen, da sich weltweit der Daten- und Sprachverkehr erhöht und unsere weltweiten Kunden ihrerseits hiervon profitieren.

Das Eigenkapital hat sich durch die Kapitalerhöhung und die begleitenden Maßnahmen um ca. EUR 2,3 Mio. erhöht.

Wir erwarten in 2021 im Vergleich zum Vorjahr für TELES ein Umsatzwachstum zwischen 10 % und 15 % sowie ein positives Ergebnis (EBIT).

Oliver Olbrich Vorstand

TELES AG Informationstechnologien Adresse: Ordensmeisterstraße 15-16, 12099 Berlin

ISIN(s): DE000A289B07 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

