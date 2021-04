Offshore-Wind wird immer gefragter. Der technologische Fortschritt bei den Turbinen auf See und die ambitionierten Klimapläne in immer mehr Ländern spielen dem Weltmarktführer für Offshore-Windparks Orsted in die Karte. Doch die Entwicklung sorgt auch für mehr Konkurrenz, unter anderem durch die großen Energiekonzerne.Royal Dutch Shell, BP und Co müssen einen Weg finden, die Emissionen herunterzufahren und gleichzeitig weiter satte Gewinne zu scheffeln. Offshore-Windparks könnten da eine Lösung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...