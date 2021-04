Vor dem Wochenende fassen Anleger europäische Aktien nur mit spitzen Fingern an. Dax und EuroStoxx50 notierten am frühen Freitagnachmittag jeweils 0,2 Prozent im Plus bei 15.229 beziehungsweise 3985 Punkten. Der MSCI-Weltindex setzte seinen Höhenflug dagegen fort und markierte einen neuen Bestwert.

