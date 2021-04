Vor den Osterfeiertagen konnten sich Ballard-Power-Anleger über einen kräftigen Kurssprung dank eines neuen Kaufsignals freuen (DER AKTIONÄR berichtete). In dieser Woche hat sich die Aktie jedoch von ihrer schwachen Seite gezeigt und ist zudem an einer wichtigen Marke abgeprallt. So sieht die Lage jetzt aus.Am 31. März ist der Ballard-Power-Aktie der entscheidende Sprung gelungen. Der Wert eröffnete diesen Handelstag mit einem vierprozentigen Gap nach oben und durchbrach damit die Abwärtstrendlinie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...