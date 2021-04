Wien (www.anleihencheck.de) - Steigende Preise ist das Stichwort für die wohl bedeutendste Daten-Veröffentlichung der nächsten Woche, jene der US-Verbraucherpreisinflation (VPI), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Inflationsrate werde 2021 deutlich über jener des Vorjahres liegen und insbesondere in den nächsten Monaten seien signifikante Inflationssprünge zu erwarten. So werde die Inflationsrate im März bei 2,5% p.a. erwartet (1,7% im Februar) und im April sollte diese auf über 3% klettern. Im März werde die Dynamik der Kerninflation noch eine untergeordnete Rolle spielen, aber im zweiten Quartal wohl auch über 2% p.a. steigen. Neben Basiseffekten (Wachstumsraten würden auf niedrigerem Preisniveau des Vorjahres basieren) würden auch steigende Input-Kosten und eine dynamischere Nachfrage zu steigenden Inflationsraten beitragen. Die entscheidende Frage für die Finanzmärkte werde sein, als wie nachhaltig sich diese Preisanstiege erweisen würden. ...

