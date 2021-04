Mit der anhaltenden Covid-19-Pandemie und der in Deutschland und anderen Staaten schleppend verlaufenden Impfkampagne mussten viele Marktteilnehmer die Erwartungen an das wichtige Sommergeschäft beim Touristikdienstleister TUI (DE000TUAG000) nach unten revidieren. Mittlerweile sieht auch der Konzern offenbar zusätzlichen Finanzbedarf, weshalb heute seitens des Vorstands und mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Platzierung einer Wandelanleihe beschlossen wurde.So plant der in Hannover ansässige Konzern eine nachrangige unbesicherte Wandelschuldverschreibung im Volumen von 350 Millionen Euro mit der Option, die Summe auf 400 Millionen Euro zu erhöhen, auf dem Kapitalmarkt zu platzieren. Insgesamt soll der neue Schuldtitel einen Zinscoupon von 4,5 % bis 5 % bieten, wobei der Wandlungspreis um 25 % bis 30 % über dem Referenzaktienkurs liegen soll.

