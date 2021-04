DJ WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. April (15. KW)

=== M O N T A G, 12. April 2021 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Keynote zur Hannover Messe (digital) 10:00 DE/Bundestag, Finanzausschuss, öffentliche Sitzung zum Fondsstandortgesetz, Berlin 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung makroprudenzielles Bulletin *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Februar 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/SPD-Vorsitzende Esken und Walter-Borjans, PK zu aktuellen Themen nach Gremiensitzungen, Berlin 13:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Eröffnungsrede zur Hannover Messe (digital) *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Newton-Needham Regional Chamber D I E N S T A G, 13. April 2021 06:50 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q, Vernier 07:00 DE/Bauer AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Schrobenhausen 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis, Grünwald *** 08:00 DE/Großhandelspreise März *** 08:00 GB/BIP Februar *** 08:00 GB/Industrieproduktion Februar *** 08:00 GB/Handelsbilanz Februar 10:30 DE/Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Online-PK zum Thema: "Wer zahlt die Krise? Wie Deutschland die Corona- Schulden bewältigt" *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April *** 11:00 DE/FDP, Vorstellung Entwurf des Bundestagswahlprogramms, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2033 mit Kupon von 0,10% über 700 Mio EUR 12:00 FR/OECD, Frühindikator März *** 14:30 US/Verbraucherpreise März *** 14:30 US/Realeinkommen März *** 17:45 FR/LVMH, Umsatz 1Q, Paris 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Kabinett, Sitzung, u.a. zum Infektionsschutzgesetz, Berlin *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage April - DE/Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, Treffen mit US-Amtskollege Austin, Berlin *** - CN/Handelsbilanz März - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht M I T T W O C H, 14. April 2021 *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Lippstadt 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 09:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Vorstellung des EZB-Jahresberichts 2020 im Wirtschafts- und Währungs- ausschuss des Europäischen Parlaments 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Industrieproduktion Februar 11:00 DE/Bundestag, Wirtschaftsausschuss, öffentliche Sitzung zur Regelung reiner Wasserstoffnetze im Energiewirtschaftsrecht, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR 12:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede (virtuell) zur Auftaktveranstaltung des Nordddeutschen Reallabors *** 12:55 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q, New York 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q, New York 13:30 NL/Airbus Group, HV, Amsterdam *** 13:45 EU/EZB-Direktor Panetta, Vorstellung der Ergebnisse der öffentlichen Konsultationen zu einem digitalen Euro im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments *** 13:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q, San Francisco *** 14:30 US/Import- und Exportpreise März *** 16:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview mit Reuters Newsmaker *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede (virtuell) beim Economic Club of Washington 20:00 US/Fed, Beige Book D O N N E R S T A G, 15. April 2021 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März, Frankfurt *** 08:00 DE/Verbraucherpreise März (endgültig) 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Bundesumweltministerin Schulze, Rede bei der Jahrestagung (online) des Deutschen Klima-Konsortiums *** 10:00 DE/Wirtschaftsforschungsinstitute, Online-PK zum Frühjahrsgutachten 10:00 DE/Bilfinger SE, Online-HV 11:30 DE/Bundesinnenminister Seehofer und BKA-Präsident Münch, Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2020, Berlin *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q, Minneapolis *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q, Purchase 12:30 DE/Centogene NV, Jahresergebnis, Rostock *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q, Charlotte *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 13:00 DE/Klimarat, Gutachten zu den Daten über die Treibhausgas- Emissionen Deutschlands, Berlin *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index April *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April 14:30 NL/Stellantis NV, Online-HV *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März *** 16:00 US/Lagerbestände Februar *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q, Clichy *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q, Pittsburgh - DE/Curevac NV, Ergebnis 4Q, Tübingen F R E I T A G, 16. April 2021 *** 04:00 CN/BIP 1Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion März 07:35 DE/Aumann AG, Jahresergebnis, Beelen *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen März *** 09:30 EU/Videokonferenz der Eurogruppe; ab 15:00 informelle Videokonferenz der Finanz- und Wirtschaftsminister *** 10:00 DE/Vonovia SE, Online-HV *** 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, Online-HV *** 10:00 DE/Covestro AG, Online-HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise März *** 11:00 EU/Handelsbilanz Februar 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q, New York *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen März *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (1. Umfrage) - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfung für Großbritannien (Moody's) S A M S T A G, 17. April 2021 - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung ===

