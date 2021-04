DER AKTIONÄR hat schon mehrfach auf die guten Aussichten bei PVA TePla hingewiesen und spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse. Das Fazit hat Bestand: Werden in den kommenden Wochen und Monaten die erwarteten Aufträge an Land gezogen und neue Kunden gewonnen, sollten Umsatz und Gewinn dank der üblichen Vorlaufzeit spätestens ab dem kommenden Jahr wieder überproportional zulegen. Genau diese Aussichten dürften an der Börse schon im laufenden Jahr eingepreist werden.

